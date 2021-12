Covid-19: imunidade de profissionais de saúde vacinados é satisfatória

O Hospital de Ponta Delgada realizou uma avaliação à imunidade dos funcionários vacinados contra a covid-19. Os resultados mostram que, dos 90% dos profissionais que aderiram, apenas dois não apresentaram imunidade.

O estudo recolheu as amostras no Hospital do Divino Espírito Santo.

Os resultados da testagem no Hospital de Ponta Delgada mostram que, passado um ano após a vacinação, a resposta imunitária é satisfatória. Apenas dois funcionários não apresentaram anticorpos compatíveis com o estado de imunidade.

O objetivo é repetir a análise dentro de alguns meses e contribuir do ponto de vista científico para perceber como evolui o estado de imunidade.

SAIBA MAIS