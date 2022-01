Governo de Boris Johnson começa a sentir consequências políticas das recentes polémicas

O Reino Unido registou na quinta-feira um novo máximo de novos casos diários de covid-19, mais de 88 mil, numa altura em que o Governo de Boris Johnson começa a sentir as consequências políticas das recentes polémicas.

O círculo eleitoral de North Shropshire era conservador há décadas, mas esta sexta-feira mudou de mãos. Os europeístas liberais-democratas conseguiram reverter uma maioria de 20 mil votos e vencer o partido de Boris Johnson.

Um resultado para o qual contribuíram as recentes polémicas, sobretudo a alegada festa de Natal em Downing Street, no ano passado, numa altura em que estavam proibidos os convívios sociais.

Os conservadores perdem um deputado, mas continuam com uma maioria confortável. A derrota desta quinta-feira coincidiu com mais um máximo de novos casos no Reino Unido. Mais de 88.300 em 24 horas, um aumento de 31% face aos números de há sete dias.

A uma semana do Natal, Boris Johnson apela ao bom senso e cautela.

O Governo do país de Gales impôs mais restrições. As discotecas encerram no dia 26 e regressa o distanciamento social em lojas e escritórios. Isto para além do uso de máscara em locais públicos que nunca deixou de ser obrigatório.

