Testes à covid-19 conseguem detetar Ómicron

O especialista do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge esclarece que todos os testes à covid-19 são capazes de detetar a nova variante Ómicron. João Paulo Gomes garante que existem 20% de casos associados a esta variante do novo coronavírus.

A variante Ómicron é considerada "mais transmissível do que qualquer outra variante que tenha circulado em Portugal", esclarece João Paulo Gomes. A estimativa apontada é para que, no fim do ano, "os casos covid-19 no país, mais de 90% sejam causados pela variante Ómicron".

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta sexta-feira que o Governo vai aumentar o número de testes covid-19 gratuitos por pessoa, que está agora fixado em quatro por mês.

