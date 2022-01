Covid-19: vacinação das crianças com grande adesão em Bragança

Hoje e domingo é o primeiro período destinado a vacinar os menores entre os 5 e os 11 anos, com o Governo a estimar que as segundas doses da vacina pediátrica da Pfizer sejam administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março do próximo ano.

Em Bragança, a vacinação das crianças entre os 9 e os 11 anos teve uma grande adesão com quase 200 agendamentos para este sábado.

Alguns pais aproveitaram também para vacinar, ao mesmo tempo, outros filhos mais novos.

Jornalista: João Faiões

Imagem: Fernando Nunes

