Covid-19: Hospital da Covilhã disponibiliza testes antes do Natal e do Ano Novo

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), que tem sede na Covilhã, vai disponibilizar em regime de Casa Aberta testes de rastreio à covid-19 nos dias antes do Natal e da passagem do ano, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o CHUCB especifica que esta medida tem caráter "excecional" e que os testes serão realizados no drive-thru do Hospital Pêro da Covilhã, em horários preestabelecidos.

Segundo a informação, a população em geral poderá ali realizar testes nos dias 22,23, 26 e de 27 a 30 de dezembro.

Nos dias 22 e 23 de dezembro o regime Casa Aberta funciona entre as 11:00 e as 12:30. Já no dia 26 funcionará entre as 8:00 e as 12:00.

De 27 a 30 de dezembro estará disponível entre as 11:00 e as 12:30.

O CHUCB lembra que esta medida visa dar resposta a uma necessidade de oferta que se está a verificar e também pretende contribuir para "evitar uma excessiva e desnecessária afluência de utentes ao serviço de urgência do hospital, por forma a não comprometer a assistência médica urgente/emergente aí prestada".

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.796 pessoas e foram contabilizados 1.227.854 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

SAIBA MAIS