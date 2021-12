Covid-19: medidas de contenção "por si só não travam transmissão" da Ómicron

O professor de Saúde Pública Internacional acredita que o Governo vai divulgar novas medidas esta terça-feira no Conselho de Ministros. Tiago Correia considera que as medidas de contenção são insuficientes para conter a transmissão provocada pela variante Ómicron do novo coronavírus.

O Governo está a transmitir duas mensagens à população, de acordo com o professor de Saúde Pública Internacional, "que é preciso fazer mais" e "dialogar com eventuais críticos".

SAIBA MAIS