Covid-19: o alerta da OMS sobre as festas de Natal

O diretor-geral da OMS alerta para as incertezas quanto à variante Ómicron e diz que, em pandemia, as festas de Natal podem representar um perigo para as famílias. O aviso surge no dia em que a Agência Europeia dos Medicamentos aprovou a quinta vacina contra a covid-19 na Europa.

A Novavax utiliza uma tecnologia diferente das outras, assente numa proteína do vírus e um adjuvante para desencadear uma reação imunitária.

A Europa prepara-se para os efeitos da chegada em força da variante Ómicron, ainda rodeada de incerteza, mas já com indícios preocupantes.

A estratégia da Europa assenta sobretudo na vacinação, seja a de reforço ou a das crianças, aprovada agora em dois dos maiores países europeus: França e Alemanha. A OMS diz que este não é o melhor caminho para o mundo.

