Regulador europeu dá luz verde à 5ª vacina contra a covid-19 na UE

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu hoje luz verde à comercialização de emergência da vacina contra a covid-19 da Novavax, com sede nos EUA, para utilização em adultos. Está assim aberto o caminho para a aprovação da quinta vacina contra o novo coronaví­rus na UE, numa altura em que a variante Ómicron se propaga rapidamente.

A vacina NVX-CoV2373 / Nuvaxovid utiliza proteínas que desencadeiam a resposta do sistema imunitário. É administrada em duas doses e pode ser conservada a temperaturas de refrigeração normais (entre 2ºC e 8ºC).

Nos ensaios clínicos demonstrou uma eficácia de 90,4% na proteção contra a doença.

Esta é a quinta vacina autorizada na União Europeia, juntando-se às da Pfizer/BioNTech, da Moderna, da Janssen e da AstraZeneca, que fazem parte do plano de vacinação português que arrancou a 27 de dezembro de 2020.

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna anunciou hoje que a dose de reforço da sua vacina contra a covid-19, além das iniciais duas doses, é essencial para combater a variante Ómicron.

Em comunicado, a empresa norte-americana avança que os dados preliminares dos testes em laboratório demonstram que a dose de reforço da sua vacina com tecnologia mRNA garante proteção contra Omicron e que a versão atual da vacina continuará a ser a "primeira linha de defesa" da Moderna.

Mais de 5,3 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.311.914 mortes em todo o mundo, entre mais de 270 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.778 pessoas e foram contabilizados 1.225.102 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

