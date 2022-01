Associação de Discotecas critica contradições nas festas de passagem de ano

A partir do dia 25 de dezembro, bares e discotecas vão voltar a estar de portas fechadas. No entanto, na Passagem de Ano vão ser permitidas festas com milhares de pessoas. A Associação Nacional de Discotecas contesta a decisão do Governo e afirma que irá abrir espaço para a realização de festas ilegais e sem controlo sanitário.

Em pavilhões, casinos ou salas de espetáculos, as festas de réveillon estão autorizadas. Mas nas discotecas e bares não. Por enquanto, a decisão do Executivo é de manter os bares e as discotecas encerradas.

O dinheiro que foi investido por vários estabelecimentos para as festas de passagem de ano, irá falhar a expectativa de faturação, num setor que esteve 19 meses parado.

Do primeiro-ministro ficou apenas a promessa, feita esta semana, de apoiar no âmbito dos lay-offs simplificados e ajudar a suportar os custos fixos dos estabelecimentos forçados a encerrar, através do programa Apoiar.