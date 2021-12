DGS recomenda reforço da vacina para maiores de 18 anos

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu uma atualização da norma que estipula a administração da dose de reforço da vacinação contra a covid-19. A recomendação foi alargada a todas as pessoas com 18 ou mais anos.

Em comunicado, a DGS avança que a vacinação urgente e prioritária deverá ser dada às pessoas "com 40 ou mais anos, por faixas etárias decrescentes" e aos cidadãos "entre os 18 e os 39 anos de idade" que tenham comorbilidades.

"Os dados e a evidência disponíveis indicam um claro benefício da vacinação contra a COVID-19 com dose de reforço para as pessoas com 40 ou mais anos de idade e das pessoas com 18 aos 39 anos com comorbilidades. Com a vacinação destes grupos assegura-se uma proteção reforçada das pessoas que atualmente constituem cerca de 94% dos internados", esclarece a DGS.