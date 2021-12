Portugal com mais 17 mortes e 10.549 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 17 mortes e 10.549 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.840 mortes e 1.253.094 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 84.643 casos, mais 6.584 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 893 doentes, menos 16, dos quais 148 em unidades de Cuidados Intensivos (menos sete do que na véspera).

Os dados indicam ainda que mais 3.948 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 1.149.611 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 112.417 contactos, mais 6.584 relativamente ao dia anterior.

INCIDÊNCIA CONTINUA A SUBIR, RT SEGUE ESTÁVEL

No boletim desta quarta-feira, a DGS atualizou os dados da matriz de risco, indicando agora uma incidência a nível nacional de 579,3 casos por 100 mil habitantes (era de 558,5 casos na segunda-feira), e de 582,3 casos (era de 562,3) por 100 mil habitantes no continente.

Mais estável, o índice de transmissibilidade (Rt) registou uma ligeira subida no continente desde a última atualização, sendo atualmente de 1,07 (era de 1,06). A nível nacional não registou alterações, mantendo-se em 1,07.

A ministra da Saúde admitiu esta quarta-feira que Portugal pode ultrapassar o máximo de casos diários já registados desde o início da pandemia de infeções pelo novo coronavírus, devido à elevada capacidade de transmissão da variante Ómicron.

Os casos começaram a ser detetados na terça-feira pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Mondego, que identificou jovens infetados "que frequentaram o mesmo evento num espaço de diversão noturna do concelho de Coimbra", disse a ARSC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 recomenda "fortemente" o reforço da vacinação dos maiores de 40 anos, a maioria das pessoas hospitalizadas (cerca de 94%), segundo um parecer divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados indicam que a 15 de dezembro de 2021, os maiores de 40 anos representavam 94,5% dos doentes internados em enfermaria e 93,4% dos internados em cuidados intensivos.

Os testes PCR e de antigénio podem vir a ter um prazo de validade mais reduzido por causa da rapidez de propagação da variante Ómicron.

Na prática, a mudança significaria que os testes PCR passariam a ser válidos durante 48 horas e não 72 horas e os testes rápidos passariam a ter validade de 24 horas em vez das atuais 48 horas.

A medida pode fazer aumentar ainda mais a corrida aos testes. Os testes PCR e de antigénio são exigidos para aceder a vários serviços e eventos.

Entretanto, o Ministério da Saúde esclareceu que, até 2 de janeiro, também os autotestes são aceites desde que sejam feitos no local e sob supervisão.

Em comunicado, a tutela esclarece que esta possibilidade se enquadra no âmbito das medidas adicionais adotadas pelo Governo para contenção da pandemia e aprovadas na terça-feira em Conselho de Ministros.

ONDE FAZER OS TESTES À COVID-19

Os testes rápidos de antigénio à covid-19, no âmbito do regime que prevê a sua comparticipação a 100%, estão disponíveis em 622 farmácias e 158 laboratórios de Portugal continental, segundo o Infarmed.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) disponibiliza a lista de farmácias de oficina e a lista de laboratórios e postos de colheita que realizam testes rápidos antigénio (TRAg) de uso profissional comparticipados.

A farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca anunciou hoje que a sua vacina Vaxzevria contra a covid-19 é eficaz contra a variante Ómicron após a administração de uma terceira dose. Garantiu também que o seu cocktail de anticorpos Evusheld para prevenção da covid-19 "mantém a atividade neutralizante contra a variante Ómicron"

Em comunicado, a empresa refere que, no estudo realizado na Universidade de Oxford, se concluiu que a vacina fornece níveis de anticorpos neutralizantes após a injeção de reforço até mais elevados do que os anticorpos em pessoas que foram infectadas com o novo coronavírus e que recuperam naturalmente.

Após um esquema de três doses da vacina, os níveis de anticorpos contra a Ómicron foram semelhantes aos da variante Delta após duas doses, acrescenta a empresa.

Mais de 5,36 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

