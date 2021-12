Exército dos EUA afirma ter criado vacina única contra a covid-19 e todas as suas variantes

U.S. Army photo by Mike Walters

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) vai anunciar em breve uma vacina eficaz contra a Covid-19, incluindo as variantes Omicron e Delta, bem como todos os outros coronavírus, responsáveis pela morte de milhões de pessoas em todo o mundo.

A conquista é fruto de quase dois anos de trabalho com o vírus no Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed, o maior centro de investigação biomédica do DoD.

Segundo a publicação Defense One, a vacina funciona não apenas contra as atuais estirpes e variantes, mas também contra futuras. Tem a particularidade de usar uma proteína em forma de bola de futebol com 24 faces o que permite aos cientistas anexar os picos de várias estirpes de coronavírus em diferentes superfícies da proteína.

A vacina desenvolvida em Walter Reed - Spike Ferritin Nanoparticle Covid-19 ou SpFN - foi testada em animais no início deste ano com resultados positivos.

A fase 1 dos testes em humanos terminou este mês e também teve resultados positivos, segundo disse à mesma publicação o diretor do departamento de doenças infecciosas de Walter Reed, Kayvon Modjarrad.

Mas enquanto os resultados da fase 1 estão a ser analisados, a vacina não passa para as fases seguintes.

O estudo foi publicado na revista Nature.

Mais de 5,35 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.812 pessoas e foram contabilizados 1.233.608 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

