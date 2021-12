AstraZeneca garante eficácia da vacina contra a Ómicron com dose de reforço

A farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca anunciou hoje que a sua vacina Vaxzevria contra a covid-19 é eficaz contra a variante Ómicron após a administração de uma terceira dose.

Em comunicado, a empresa refere que, no estudo realizado na Universidade de Oxford, se concluiu que a vacina fornece níveis de anticorpos neutralizantes após a injeção de reforço até mais elevados do que os anticorpos em pessoas que foram infectadas com o novo coronavírus e que recuperam naturalmente.

Após um esquema de três doses da vacina, os níveis de anticorpos contra a Ómicron foram semelhantes aos da variante Delta após duas doses, acrescenta a empresa.

A farmacêutica anglo-sueca afiirma que os investigadores da Universidade de Oxford que realizaram o estudo são independentes dos que trabalharam na vacina com a AstraZeneca.