As novas medidas de combate à pandemia

Alterações às medidas para conter a covid-19:

Antecipação do período de contenção (a partir das 00h00 de 25 de dezembro):

Teletrabalho obrigatório

Encerramento de creches e ATL (com apoio à família)

Encerramento de discotecas e bares (com apoios às empresas)

Redução de lotação nos estabelecimentos comerciais de uma pessoa / 5 m2

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa

Teste negativo obrigatório para acesso a:

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Casamentos e batizados

Eventos empresariais

Espetáculos culturais

Recintos desportivos (salvo decisão da DGS)



Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

O Governo realizou esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para adoção de mais medidas de prevenção da pandemia. A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do Executivo decidiu antecipá-la. A apresentação das medidas está agora a ser feita pelo primeiro-ministro, António Costa.

As decisões do Governo foram tomadas depois de o Executivo ter ouvido vários especialistas, que participam nas sessões no Infarmed, e visam conter a subida de casos de covid-19 e a propagação da nova variante Ómicron.

Acompanhe aqui a emissão da SIC Notícias:

Direto

Começando por recordar que no passado dia 25 de novembro foram decretadas medidas para a "prevenção e combate à pandemia" que assentavam "em quatro elementos: maior uso da máscara, mais testes, aumento da vacinação, e aumento do controlo de fronteiras", o primeiro-ministro sublinhou que foram, entretanto, administradas "2,4 milhões de doses de reforço", representando mais de 83% da população com mais de 65 anos.

"Vacinação vale a pena, é a ferramenta mais efetiva para garantir a menor severidade da infeção", afirmou António Costa, anunciando depois que quase triplicamos o número de testes, conseguindo assim que a percentagem de testes positivos fosse "menos de metade do que a que tínhamos há um ano".

Mais de 600 mil pessoas foram fiscalizadas, "provenientes de seis mil voos", tendo sido "1.400 passageiros e 38 companhias multados" por falta de apresentação do teste negativo.

Ou seja, sublinhou", quer do ponto de vista da vacinação, testagem, controlo de fronteiras, temos conseguido resultados positivos".

Apesar de o Rt ter "vindo a diminuir desde 25 de novembro até agora, este fim de semana, o INSA atualizou as previsões que tem feito relativamente ao impacto da Ómicron e a previsão que tinha era de que [a nova variante] já pudesse representar 50% das infeções, mas infelizmente ao dia de hoje atingimos os 46% das infeções", e o INSA "aponta para que no final do ano seja a variante dominante, abrangendo 90% das pessoas infetadas nessa altura".

SAIBA MAIS