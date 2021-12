Europa é o continente mais afetado pela nova vaga de covid-19

A Europa é, de longe, o continente mais afetado pela atual vaga da pandemia, um crescimento de casos que é muito marcado pela escalada da variante Ómicron. Com a aproximação do Natal, várias medidas foram tomadas e muitas causam desagrado.

Em Espanha foi registado um novo máximo de 60 mil casos. Enquanto o Governo central de Pedro Sanchéz tornou obrigatório o uso de máscara na rua, o Governo regional da Catalunha conseguiu aprovar nos tribunais o regresso do recolher obrigatório.

Também em Itália, a máscara volta a ser decretada como obrigatória, depois de ter sido registado o mais alto número de infeções diárias desde o início da pandemia. Mas a opinião da população divide-se.

Na capital de França, a polícia verifica se a obrigatoriedade de apresentar certificado de vacinação em bares e restaurantes está a ser cumprida. Emmanuel Macron optou pela rede social Instagram para partilhar a sua mensagem de Natal – que trazia alguns recados sobre a pandemia.

Os Países Baixos estão em confinamento, mas, apesar dos apelos das autoridades, muitos holandeses decidiram atravessar as fronteiras com a Alemanha e a Bélgica.

Nos Estados Unidos, a entidade reguladora dos medicamentos aprovou o comprimido antiviral da Merck, que tem uma eficácia contra a covid-19 na cas do 30%. No dia anterior tinha aprovado o da Pfizer. Na generalidade do país, os casos de Ómicron correspondem a três quartos dos novos casos identificados.

A chegada da Ómicron à Venezuela teve direito a emissão televisiva: as autoridades proibiram um cruzeiro norte-americano de aportar na cidade de Cartagena quando o comandante anunciou que havia sete casos positivos a bordo.

Na Tailândia, um turista infetado foi detido depois de ter fugido do isolamento. O israelita de 29 anos fica banido para sempre do país asiático.

Na China contam-se as semanas para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Xian – que tem mais de 13 milhões de habitantes – continua em confinamento, uma operação de isolamento ainda maior do que a realizada em Wuhan, onde há cerca de dois anos foi detetado primeiro surto de covid-19.