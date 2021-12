Subiu para 93 o número de infetados do surto de covid-19 associado a uma discoteca em Coimbra

Subiu para 93 o número de infetados com covid-19 do surto associado a uma discoteca em Coimbra.

O foco de infeção começou a ser detetado na segunda-feira, depois de um evento que decorreu naquele espaço durante o fim-de-semana.

A Administração Regional de Saúde do Centro diz que a transmissibilidade é grande e que a maioria dos infetados tem entre os 16 e os 18 anos. As autoridades de saúde continuam a rastrear contactos.

À SIC, um responsável do espaço garantiu que as normas foram cumpridas e que existiam no local testes gratuitos.

