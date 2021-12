Covid-19: portugueses recorrem a centros de testagem após Natal

As testagem à covid-19 têm aumentado nos últimos dias e após o Natal os portugueses recorreram aos centros de testes.

Na cidade do Porto, desde que os 18 postos de testagem abriram foram feitos mais de 50.000 testes.

A chuva intensa não demoveu as pessoas e houve pessoas que esperaram 30 minutos na fila.

O único posto móvel do Porto com três profissionais de saúde contou com cerca de 500 agendamentos só para este domingo.

Em Lisboa, a maioria das farmácias estiveram fechadas este domingo, por isso, as pessoas recorreram aos postos gratuitos espalhados pela cidade.

A percentagem de casos positivos tem sido de 5%.

Esta semana, sobretudo nos dois dias que antecederam o Natal, foi atingido um recorde de testes realizados em Portugal, com cerca de 620.000.

SAIBA MAIS