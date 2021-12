Covid-19: Portugal está a testar quatro vezes mais do que no ano passado

Portugal está a testar quatro vezes mais do que há um ano. Esta quarta-feira foram feitos quase 250 mil testes. Na região de Lisboa, a véspera de Natal ficou marcada por filas que duraram até ao fecho dos centros de testagem.

Num centro de testagem, junto ao Campo Pequeno, nem a chuva demoveu a fila. Também junto ao Cais do Sodré, a fila ia-se mantendo constante até às 16:00, hora em que as portas se fecharam. Nem todos os que aguardavam conseguiram realizar o teste.

Estão a ser realizados quatro vezes mais testes do que há um ano, mas o número de novos casos não é o quádruplo dos registados no período homólogo. Se houvesse quatro vezes mais casos do que há um ano, Portugal deveria registar 17.200 infeções por dia, no entanto, esta sexta-feira, foram registadas menos de 13.000.

Ao nível das mortes, os valores registados no dia 24 de dezembro de 2021 é inferior ao registado na véspera de Natal de 2020: esta ano morreram 11 pessoas, quando no ano passado o número de óbitos registado foi 70.