Testes à covid-19 fazem parte das compras de última hora para o Natal

Os portugueses aproveitaram a manhã desta véspera de Natal para fazerem as últimas compras. Em Lisboa, o comércio tradicional foi muito procurado, com filas de espera à porta de alguns negócios. No Porto, a afluência aos centros comerciais foi mais reduzida.

Num centro comercial de Matosinhos, a manhã da véspera de Natal teve pouca afluência. Este ano, além das compras de último minuto, também os testes à covid-19 fazem parte da lista.

Em Lisboa, o atendimento tradicional atraiu muitos clientes, que chegaram a fazer fila de espera junto dos estabelecimentos. As lojas quase cheias dão esperança aos comerciantes, que conta conseguir equilibrar as contas depois de meses difíceis.

Quase em contrarrelógio, os portugueses aproveitam as última horas para garantir que não vai faltar nada hora da consoada.

Por causa da pandemia, o prazo da troca de prendas foi prolongado até 31 de janeiro de 2022. As lojas estão proibidas de entrar em saldos entre os dias 25 de dezembro e 9 de janeiro.

SAIBA MAIS: