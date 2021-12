Através do Facebook, o primeiro-ministro deixou votos de um "Feliz Natal com muita saúde" para todos e aproveitou para lembrar "os cuidados necessários" que devem ser tidos em conta nesta quadra e para que possamos entrar "num novo ano com confiança no nosso futuro coletivo".

"Desejo a todos um Feliz Natal e para isso, antes de se juntarem façam um autoteste, sempre que possível estejam com a máscara. Estejam o menor número de pessoas juntas e quando estiverem juntas tenham uma janela aberta a arejar", sugere António Costa numa mensagem de vídeo que partilhou esta sexta-feira na sua página na rede social.

"E nunca esqueçam, o gel que higieniza as nossas mãos. Se assim for, todos teremos um bom Ano Novo. E é isso mesmo que desejo a todos: um bom ano e um bom Natal", remata o chefe do Governo.

Como vai ser o Natal de António Costa?

"Com a minha mulher, com o meu filho e a minha nora, a minha mãe e o meu padrasto. Somos seis pessoas e tomaremos todos os cuidados", revelou o primeiro-ministro na conferência após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que se realizou na terça-feira.

O chefe do Governo revelou que também ele e a família tomarão as devidas precauções durante a quadra natalícia.

"Somos seis pessoas e tomaremos todos os cuidados. Teremos as janelas abertas [para arejar os espaços] e máscara sempre que for necessário. Infelizmente não poderei estar com a minha filha porque está em isolamento", acrescentou.

Já neste dia, recorde-se, op primeiro-ministro fez um apelo aos portugueses para que contenham "o mais possível as celebrações natalícias no seu núcleo familiar", avisando que "este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas".

"Apelava às famílias que procurassem evitar que a celebração natalícia envolva muitas pessoas e em grande regime de família alargada. Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas e por isso apelo a todos que possam conter o mais possível as celebrações natalícias no seu núcleo familiar", pediu.

