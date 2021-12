Portugal regista novo máximo de testagem diária à covid-19

Portugal voltou a registar, no dia 22 de dezembro, um novo máximo de testagem diária à covid-19, com 249.834 testes realizados (taxa de positividade de 5%), dos quais 186.136 (74,5%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional, realizados na rede de laboratórios e farmácias.

A informação foi divulgada, esta sexta-feira, pela Task Force da Testagem.

Desde o início da pandemia, já foram efetuados, em Portugal, perto de 24,5 milhões de testes de diagnóstico à covid-19. Estes números não incluem autotestes.

"Entre 1 e 22 de dezembro, realizaram-se no País mais de 3 milhões de testes à covid-19, incluindo mais de 2,1 milhões TRAg de uso profissional, um valor que está relacionado com as novas medidas decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, nas quais se inclui a necessidade de apresentação de teste negativo para SARS-CoV-2 no acesso a determinados serviços ou locais, bem como o aumento de pontos de testagem em todo o país", refere o comunicado.