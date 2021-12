Novas medidas de combate à pandemia: "Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas"

António Costa anunciou esta terça-feira ao país o que vai mudar nos próximos dias. "Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas", esta frase do primeiro ministro espelha bem a preocupação com a quadra que vivemos e a certeza de que este Natal ainda não será de liberdade para estarmos com quem queremos sem regras, como noutros tempos.



Por isso, há novas medidas que entram em vigor logo no dia de Natal e que se estendem até ao dia 9 de janeiro. A mais penalizadora para um sector de actividade económica é o fecho de bares e discotecas, assim como as creches e espaços de ATL. O comércio vai estar aberto, mas com limitação de uma pessoa por cada 5 metros quadrados.

Antecipação do período de contenção (a partir das 00h00 de 25 de dezembro):

Teletrabalho obrigatório

Encerramento de creches e ATL (com apoio à família)

Encerramento de discotecas e bares (com apoios às empresas)

Redução de lotação nos estabelecimentos comerciais de uma pessoa / 5 m2

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa

Teste negativo obrigatório para acesso a:

Estabelecimentos turísticos e alojamento local

Casamentos e batizados

Eventos empresariais

Espetáculos culturais

Recintos desportivos (salvo decisão da DGS)



Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

A REGRA DOS 8 PARA COMBATER A PANDEMIA

Teletrabalho

Limitação de contactos

Uma semana de contenção

Máscara obrigatória

Testagem

Vacinação

Controlo de fronteiras

Apoio às famílias e empresas

