"Na altura em que as discotecas iam recuperar os investimentos, encerram"

O Governo antecipou o encerramento dos bares e discotecas para a meia noite do próximo dia 25 e a medida prolonga-se até 9 de janeiro.

Neste periodo, os estabelecimentos vão ser apoiados através do 'lay-off' simplificado e do suporte dos custos fixos.

A Associação Nacional de Discotecas diz que os apoios não são suficientes.

Os festejos da passagem de ano que já estavam programados em restaurantes, hóteis e casino vão ser permitidos com obrigatoriedade de teste negativo à covid-19, mas a medida não se aplica em festas marcadas para as discotecas.

Nos espetáculos e eventos culturais vai ser obrigatória a apresentação de teste negativo a partir do dia de Natal. A Associação de Promotores de espetáculos, Festivais e Eventos pede que a testagem aumente e que as medidas sejam também aplicadas noutros eventos com muitas pessoas.

