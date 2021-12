Covid-19: Liga e médicos acordam reforço das medidas de prevenção e combate

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu-se esta sexta-feira com os médicos dos clubes para reforçar as medidas de prevenção e combate à pandemia de covid-19, após indicações dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Com o regresso do estado de calamidade, foi consensual a necessidade de reforçar todas as medidas e procedimentos em contexto de treino, estágio e jogo, voltando a ter caráter obrigatório a utilização permanente de máscara por parte de todos os elementos no banco de suplentes, com exceção do treinador principal", refere o organismo em comunicado.