Mais de uma dezena casos de covid-19 no plantel do Rio Ave

O Rio Ave, da II Liga portuguesa de futebol, tem um surto de covid-19 no plantel principal, com mais de dezena de pessoas infetadas, confirmou à Lusa fonte do clube vila-condense.

Os casos começaram a ser detetados ainda antes do Natal e, além de nove jogadores que testaram positivo, também elementos da equipa técnica, incluindo o treinador principal Luís Freire, e outros membros do 'staff' acusaram testes positivos.

Perante esta situação, está em risco a realização do jogo frente Sporting de Covilhã, da 16.ª jornada da II Liga, que está agendado para sexta-feira, em Vila do Conde.

