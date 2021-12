Propagação da Ómicron provoca o caos nos aeroportos dos Estados Unidos

A propagação da variante Ómicron está a provocar o caos em aeroportos de todo o mundo. Só nos Estados Unidos, a ausência de pilotos e de outros membros da tripulação está a levar ao cancelamento de milhares de voos.

Dominante nos Estados Unidos, a nova variante está também a desencadear um aumento acentuado de casos noutros pontos do globo.

Países como França, Itália, Austrália e até a China estão a registar novos máximos diários de infeções.

Perante a vaga de contágios, Israel e Coreia do Sul autorizaram o uso de emergência do comprimido desenvolvido pela Pfizer. Apesar de uma taxa de vacinação superior a 92% em maiores de 18 anos, a Coreia do Sul enfrenta uma nova vaga da doença.

Saiba mais