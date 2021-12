Testagem no aeroporto de Lisboa exclusiva para passageiros de 30 de dezembro a 2 de janeiro

Com grande parte dos postos de testagem encerrados na zona de Lisboa durante o fim de semana de natal, quem precisou de fazer teste ficou com poucas opções. Muitos acabaram por recorrer ao centro de testagem do aeroporto de Lisboa, que no domingo, dia de natal, registou o número mais alto de teste feitos até agora: 1600.

Esta elevada afluência provocou muitos contrangimentos, com muitas pessoas a aguardar nas filas durante várias horas. Há relatos de passageiros que acabaram mesmo por perder os voos.

Para evitar que esta situação caótica volte a ocorrer no próximo fim de semana, quando se espera que voltem a encerrar muitos postos de testagem, a ANA Aeroportos decidiu restringir os testes apenas a quem tem voo marcado. Quem já tinha agendado para esses dias também será testado.

