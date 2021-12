Falta de resposta da linha SNS24 entope serviços de urgência

As urgências dos hospitais de Lisboa e do Porto estão assoberbadas de utentes que fazem do hospital um centro de despistagem de covid-19.

Os médicos apelam a que as pessoas sem sintomas não acorram às urgências. No entanto, é a própria linha SNS24 a encaminhar esses utentes.

O aumento de infeções, de testagem e a falta de testes nas farmácias traduz-se também em sobrecarga para os hospitais.

