Testes antigénio são menos sensíveis à variante Ómicron

Os testes antigénio para a covid-19, que têm a vantagem de apresentar um resultado em apenas alguns minutos, são menos sensíveis à variante Ómicron, alertaram esta terça-feira as autoridades de saúde norte-americanas.

Isto significa que existe uma maior probabilidade de um teste antigénio indicar um resultado negativo - o chamado falso negativo -, mesmo que esteja infetado com covid-19.

"Dados preliminares sugerem que os testes antigénio detetam a variante Ómicron, mas com um sensibilidade reduzida", informou em comunidado a Agência de Medicamento norte-americana (FDA).

Na mesma nota, a autoridade de saúde explicou que continua a recomendar o uso de testes antigénio, desde que sejam seguidas as intruções de uso.

"Se uma pessoa der negativo com o teste antigénio, mas houver suspeita de covid-19 ao apresentar sintomas, por exemplo, deve complementar com um teste PCR", disse a agência.

Os testes rápidos detetam antigénios no organismo, enquanto os testes PCR incidem sobre o material genético do vírus. Os primeiros sempre foram menos sensíveis do que os segundos, lembra a FDA, e agora a sensibilidade fica ainda mais afetada devido às mutações do vírus.

