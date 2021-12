Vacinação das crianças deverá arrancar em janeiro no Brasil

No Brasil, após muita polémica, as crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser vacinadas contra a covid-19 a partir de janeiro. O Ministério da Saúde anunciou que é a favor da inclusão de crianças no plano de vacinação nacional contra a covid-19.

Há cerca de duas semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer em brasileiros entre 5 e 11 anos de idade.

O Presidente Jair Bolsonaro, que até hoje não tomou a vacina e informou que não pretende imunizar sua filha de 11 anos de idade, criticou a decisão da Agência Nacional e como forma de retaliação ameaçou divulgar nas redes sociais o nome dos técnicos que aprovaram a vacina pediátrica.

A atitude do Presidente brasileiro já teve consequências e resultou num pedido de investigação contra Bolsonaro.

