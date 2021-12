Covid-19: Algarve regista máximo de infeções diárias desde o início da pandemia com 709 novos casos

O Algarve deverá atingir esta quarta-feira um número máximo de novas infeções desde o início da pandemia, com 709 novos casos.

Na mesma altura, regista-se também uma forte adesão aos centros de vacinação.

A região, que registava uma menor taxa de imunização do que o resto do país, está agora a recuperar, com cerca de 5 mil doses por dia.

Os agendamentos têm praticamente esgotado a capacidade instalada, quando cerca de 87% da população já tem a tem a imunização completa.

SAIBA MAIS