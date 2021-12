Na semana de 22 a 28 de dezembro foi registado um novo máximo semanal de casos. Em todo mundo foram registados 6.550.000 casos de covid-19, ou seja uma média diária de 935.000 infeções, de acordo com uma contagem da AFP.

Em relação aos últimos sete dias, o número de novos casos aumentou 37%.

"O rápido crescimento está provavelmente ligado a uma combinação entre a perda de imunidade e o aumento intrínseco da transmissibilidade da variante Ómicron", disse a OMS esta terça-feira.

O último máximo semanal tinha acontecido na semana de 23 e 29 de abril, com uma média de 817.000 casos diários, no entanto desde outubro que se tem registado um aumento do número de novos casos diários.

Ainda assim, este crescimento de novas infeções não se reflete no número de mortes, que está a diminuir há três semanas em todo o mundo. No últimos sete dias, morreram em média 6.450 pessoas por dia, o menor número desde o final de outubro de 2020.

A maioria das novas infeções está a acontecer na Europa, onde mais de 3,5 milhões de casos foram registados nos últimos sete dias, ou seja em média mais de 510.000 por dia. Estes números também representam novos máximos, em ondas anteriores nunca houve registo de mais de 300.000 casos por dia.

Desde o início da pandemia, mais de 282 milhões de casos de covid-19 foram identificados em todo o mundo e registadas mais de 5,4 milhões de mortes. De acordo com a OMS, o número de mortes poderá ser duas a três vezes superior ao resgistado.

