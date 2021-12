Covid:19: afinal é necessário teste negativo para entrar em eventos culturais 

A Direção-Geral da Saúde esclareceu esta quarta-feira que, entre 25 de dezembro e 2 de janeiro, será necessário a apresentação de um teste negativo à covid-19 para entrar em eventos culturais.

Para além dos testes de laboratório, poderão ser também apresentados os testes rápidos de antigénio na modalidade de autoteste, desde que feitos sob vigilância de um profissional.

O esclarecimento surge após a DGS ter dito, na terça-feira, que era preciso apenas a apresentação de certificado digital, comprovativo de vacinação ou teste negativo.

Num comunicado enviado às redações, a DGS explica que a versão anterior se deveu a um "lapso".

"Por lapso, foi publicada uma versão da Orientação 028/2020, que não estava atualizada nos pontos 16 e 17, e da Orientação 014/2021, no ponto 14, que clarificam as regras de acesso a estes eventos, e que, entretanto, já foram substituídas no site da DGS."