O que pode e o que não pode fazer na noite da passagem de ano

Em 2020, na noite de 31 de dezembro, atravessar concelhos foi proibido. Mas este ano pode fazê-lo e juntar-se a familiares e amigos, mas com regras.

A apresentação de teste negativo já vigorou no Natal e continua obrigatório no final do ano. O acesso a hotéis, alojamento local, restaurantes, eventos culturais casinos e festas de passagem de ano exige este pequeno sacrifício.

No próximo fim de semana estão proibidos ajuntamentos de mais de 10 pessoas na rua, bem como o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A maioria das autarquias cancelou os espetáculos de fogo de artifício, mas há exceções.



