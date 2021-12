Redução do período de isolamento vai permitir alívio nos serviços de saúde

A redução do período de isolamento para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco tem duas vantagens: a primeira é para o infetado, mas também para os serviços de saúde, que deverão sentir um alívio da pressão crescente.

Pelo menos é essa a expetativa de médicos e enfermeiros, numa altura que os profissionais de saúde acusam cansaço elevado.

PORQUÊ ENCURTAR O PERÍODO DE ISOLAMENTO?

Essencialmente por causa da variante Ómicron.

"Técnicos tiveram em conta a evolução da doença e esta nova variante Ómicron assim como o seu período estimado de incubação, de transmissibilidade e o período em que se entra no processo de recuperação", disse Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, em entrevista à SIC Notícias.

Graça Freitas sublinhou que todas as hipóteses foram estudadas e no fim chegaram à conclusão que o "período considerado equilibrado, justo e adequado" é de 7 dias. Não avançou, no entanto, com nenhuma data para a norma entrar em vigor.

Saiba mais