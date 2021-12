Covid-19: quem pode agendar a dose de reforço e para quem há Casa Aberta?

As pessoas com 50 ou mais anos já podem fazer o autoagendamento para a dose de reforço da vacina contra a covid-19. O mesmo acontece com quem tem 30 ou mais anos e foi vacinado com uma dose da vacina da Janseen há pelo menos três meses.

Quase a terminar 2021, a vacinação contra o coronavírus conta com mais de 94 mil pessoas vacinadas entre terça e quarta-feira. A maioria foram doses de reforço.

Nas pessoas com mais de 70 anos, a taxa de inoculação com a terceira dose anda perto dos 90%, mas na faixa entre os 60 e os 69 anos fica-se pelos 60%. Para esta população continua a funcionar a modalidade Casa Aberta, bem como para os vacinados com a Janssen que tenham mais de 40 anos.

O autoagendamento para os maiores de 50 já está disponível desde esta quinta-feira, marcação que também pode ser feita pelos vacinados com a Janssen com mais de 30 anos.

Já em 2022, a vacinação de crianças entre os 7 e os 9 anos está marcado de 6 a 9 de janeiro.

Saiba mais