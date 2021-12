Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 16 mortes e 28.659 novos casos de covid-19 - um novo máximo diário desde o início da pandemia -, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estão ativos no país 158.424 casos, mais 22.404 em relação a quarta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 1.034 doentes, mais 63 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 144 doentes, menos sete.

Os dados indicam ainda que mais 6.239 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.181.456 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 159.965 contactos, mais 17.018 relativamente ao dia anterior.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, o país tem hoje mais 22.610 novos casos de infeção (contabilizaram-se 6.049 novos casos a 30 de dezembro de 2020) e mais 90.219 casos ativos (há um ano totalizavam 68.205).

O número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 2.896 pessoas, 487 das quais em cuidados intensivos, havendo também menos óbitos (no mesmo dia, o boletim da DGS contabilizava 79 mortes nas 24 horas anteriores).

DADOS POR REGIÃO E FAIXA ETÁRIA

Das 16 mortes, seis ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Algarve, três no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 13.755, seguindo-se o Norte (5.768), o Centro (3.202), o Alentejo (935), a Madeira (563), o Algarve (549) e os Açores (246).

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 17.018 contactos em vigilância, totalizando 159.965 pessoas.

Segundo os dados da DGS, a maioria dos óbitos diários continua a registar-se entre os idosos com mais de 80 anos, num total de nove, seguido da faixa etária dos 70 aos 79, com cinco mortes registadas, tendo ainda ocorrido duas mortes entre os 50 e os 59 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia concentra-se nos idosos com mais de 80 anos (12.288), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.098) e entre os 60 e os 69 anos (1.742).

O maior número de novos casos diagnosticados situa-se na faixa etária entre os 20 e os 29 anos (5.741 seguida das faixas entre 40 e 49 anos (5.290), entre 30 e 39 anos (4.775), entre 50 e 59 anos (4.230), entre 10 e 19 anos (3.352), dos 60 aos 69 anos (2.231), até aos 9 anos (1.581), dos 70 aos 79 anos (951) e dos idosos com mais de 80 anos (508).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 530.439 casos e 7.968 mortes.

Na região Norte registaram-se 496.660 infeções e 5.768 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 192.755 infeções e 3.357 mortes.

O Algarve totaliza 58.082 contágios e 583 óbitos e o Alentejo soma 47.910 casos e 1.087 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 21.014 infeções e 123 mortes e o arquipélago dos Açores 11.957 casos e 51 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.937 pessoas, 9.946 entre os homens e 8.991 entre as mulheres.

Já foram contabilizados 1.358.817 casos de infeção, dos quais 636.117 homens, 721.579 mulheres e 1.121 casos de sexo que se encontra sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

A incidência de infeções com o coronavírus, atualizada na quarta-feira, subiu para 923,4 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) também registou um aumento, passando para 1,29, segundo os dados oficiais de quarta-feira.

A taxa de incidência nacional passou, desde segunda-feira, de 804,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 923,4.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 807,4 casos por 100 mil habitantes para 927,6.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - também subiu, tanto a nível nacional como no continente, passando de 1,23 para 1,29 (nacional) e 1,30 (continental).

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Ainda há muitos portugueses com dúvidas sobre alguns aspetos da testagem. Fez um autoteste e deu positivo para a covid-19? O que fazer agora? A SIC ajuda-o o perceber.

