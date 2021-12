Covid-19: Portugal considerado de risco muito elevado na UE

Portugal está classificado na pior categoria de risco de covid-19 do Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) - vermelho-escuro -, após os Açores terem aumentado as notificações e os casos positivos.

Na atualização semanal do ECDC divulgada esta quinta-feira, Portugal continental, Madeira e Açores surgem na pior categoria do sistema de 'semáforos', que indica risco muito elevado, referente a regiões onde o vírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19, tem grande disseminação.

Na semana passada, os Açores estavam classificados no nível laranja.

No mapa do ECDC sobre viagens na União Europeia só a Roménia (laranja) é exceção ao vermelho e vermelho-escuro, estando mesmo uma parte do país identificada a verde, sendo que é o país com menor taxa de notificações.

As cores do mapa do ECDC representam uma combinação das taxas de notificação de casos de covid-19 nos últimos 14 dias, número de testes realizados e total de positivos.

A covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

