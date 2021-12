Covid-19: Ordem dos Médicos defende redução do período de isolamento de 10 para 7 dias

A Ordem dos Médicos defende uma redução do período de isolamento de 10 para 7 dias.

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, entende que já se devia ter pensado nesta situação "há mais tempo" e defende que neste momento existem todas as condições para "agilizar os processos e o isolamento é um deles".

"Neste momento não justifica nós mantermos como regra do isolamento os 10 dias, podemos baixar para sete dias, na nossa opinião, de forma confortável", disse Miguel Guimarães em entrevista à SIC Notícias.

Em entrevista à SIC Notícias, o bastonário acrescenta que esta redução pode ser feita porque já existe a experiência em vários países que o estão a fazer.

Miguel Guimarães diz que Portugal está "muito melhor do que há um ano" apesar de ter registado esta quarta-feira mais de 26 mil novas infeções. No entanto os "efeitos destes casos só vão ser conhecidos numa semana ou 10 dias", por isso apela a que as pessoas façam a terceira dose da vacina.

Saiba mais