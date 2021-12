Covid-19: afluência de assintomáticos sobrecarrega urgências hospitalares 

Vítor Laerte, médico infecciologista do Hospital de São Bernardo, concorda com a redução do período de isolamento.

"Daqui a pouco está toda a gente em isolamento e isso não é adequado, também do ponto de vista social", fiz.

Em entrevista à SIC Notícias, fala ainda sobre a pressão que se está a sentir nas urgências hospitalares.

Afirma que as urgências têm registado uma grande procura de pessoas com covid-19 que não precisam de se deslocar ao hospital.

