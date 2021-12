DGS vai decidir sobre redução do período de isolamento "nas próximas horas"

A Direção-Geral da Saúde vai anunciar a decisão sobre a redução do período de isolamento "nas próximas horas", avançou Graça Freitas numa entrevista à RTP3.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, já tinha admitido, numa entrevista à SIC Notícias, que a hipótese de reduzir o tempo de isolamento estava a ser discutida.

A informação acabou por ser confirmada pela Diretora-geral da Saúde: "Portugal está a equacionar a redução do período de isolamento, que está em fase de avaliação".

A Madeira reduziu para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

Também o Governo Regional dos Açores está a ponderar a possibilidade de reduzir o período de isolamento dos infetados com o coronavírus e dos contactos próximos, adiantou esta quarta-feira o secretário regional da Saúde.

