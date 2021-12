Porto prolonga testes grátis à covid-19 até final de janeiro

A Câmara do Porto vai prolongar a testagem gratuita à covid-19 até ao final de janeiro. Mas com a elevada procura, há centros que encerraram depois de chegarem ao limite de testes previstos no contrato. Em Lisboa, também há longas filas nos postos de testagem e, apesar do tempo de espera, os utentes consideram essencial testar nesta época festiva.

Lisboa

Quando abriu às 09:00, mais de 50 pessoas aguardavam para fazer um teste à covid-19, no posto de testagem na Praça Martim Moniz, em Lisboa.

Depois da corrida aos testes antes do Natal, agora a preocupação está na passagem de ano.

Há testes para moradores e não moradores disponíveis em 11 centros espalhados pela cidade de Lisboa.

O processo pode condicionar quem está de visita a Portugal, mas o teste grátis compensa o tempo de espera.

Porto

No Porto, a elevada procura por fez com que a autarquia prolongasse a testagem à covid-19 durante o mês de janeiro

Seis postos de testagem encerraram, uma vez que chegou ao limite o contrato com um dos laboratórios. No entanto os restantes vão assegurar a realização dos testes

Os postos de testagem terão horário reduzido no dia 31.

