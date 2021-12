Tenho autoteste positivo à covid-19, o que faço?

Ainda há muitos portugueses com dúvidas sobre alguns aspetos da testagem. Fez um autoteste e deu positivo para a covid-19? O que fazer agora? A SIC ajuda-o o perceber.

Contactar SNS24

O primeiro passo é contactar a SNS24. Assim, o sistema público de saúde pode confirmar o resultado através de um teste gratuito realizado por um profissional credenciado.

Isolamento e avisar contactos

Esse processo tem sido demorado, por isso, o conselho é: mantenha-se em isolamento e não corra para o hospital.

Deve depois avisar as pessoas com quem teve contacto próximo nas 48 horas antes do resultado do teste.

Coabitantes são considerados de alto risco, tal como as pessoas com quem tenha estado em ambiente fechado, como numa viagem de carro ou numa refeição.

Fazer teste PCR

Estas pessoas devem ficar em isolamento profilático, sem sair de casa e devem fazer um teste PCR o quanto antes, de preferência, até ao quinto dia após a data em que estiveram com o infetado.

Os contactos de baixo risco não têm recomendação para ficar em casa, mas também devem reduzir deslocações ao indispensável. Devem, ainda assim, fazer um teste.

