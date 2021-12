Isolamento de "sete dias com a complementaridade dos testes" é "prudente e adequado", diz Tiago Correia

O período de isolamento para as pessoas infetadas assintomáticas e para os contactos de alto risco vai passar de 10 para 7 dias.

Tiago Correia, comentador da SIC, diz que era "fundamental" que esta redução acontecesse, acrescentando que existia evidência científica que apontava neste sentido.

O professor de Saúde Pública Internacional considera que os sete dias de isolamento, nesta fase em que existe mais do que uma variante em circulação é a decisão "mais prudente".

"Fico muito mais confortável com a posição da DGS [em relação à dos EUA ou da Madeira], que está um pouco mais linha com a orientação do Reino Unido."

Neste momento, o professor considera "adequado os sete dias com a complementaridade dos testes", acrescentando que "isentar testes é imprudente".

No caso dos contactos de alto risco, se já estiverem vacinados com a dose de reforço da vacina contra a covid-19, pode nem ser necessário cumprir isolamento, tal como nas pessoas recuperadas.

Um alerta que Tiago Correia deixa é em relação às escolas e à circulação da variante Ómicron. O professor de Saúde Pública Internacional acredita que "nas próximas semanas" o funcionamento das aulas "vai ser um problema muito grande".

"Com a expansão da Ómicron e os casos que temos estado a ter é óbvio que as escolas vão funcionar com enorme dificuldade (...) quando o ensino presencial for retomado."