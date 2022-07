Presidente Biden infetado com covid-19

"Tem estado em contacto com membros do pessoal da Casa Branca por telefone esta quinta-feira de manhã e participará nas reuniões planeadas na Casa Branca por telefone e Zoom a partir da sua residência", indica Karine Jean-Pierre.

O Presidente norte-americano testou positivo à covid-19 esta quinta-feira e aproveitou a oportunidade para sublinhar a persistência do vírus altamente contagioso. Isto à medida que as novas variantes desafiam os esforços da Nação para retomar à normalidade, após dois anos e meio de constrangimentos e restrições pandémicas.

A Casa Branca vai informar todos aqueles que tiveram em contacto com Biden acerca do seu estado de saúde, que nos últimos dois dias esteve com jornalistas e membros do Congresso norte-americano.