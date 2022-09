Covid-19 e gripe: o calendário da campanha de vacinação

Luís Marques Mendes revelou no habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite de domingo, o calendário da campanha de vacinação contra a covid-19 e gripe, tendo em conta as várias faixas etárias.

Segundo o comentador da SIC, pessoas com 80 ou mais anos começam a ser vacinadas a partir desta quarta-feira, 7 de setembro, e o processo vai durar quatro semanas.

Para pessoas com 70 ou mais anos, a vacinação começa a 7 de outubro e dura cinco semanas. Com 60 ou mais anos, são vacinados a partir de 12 de novembro até 17 de dezembro.

Marques Mendes adiantou ainda que as pessoas com comorbilidades serão vacinadas logo desde o início, por prescrição médica ou agendamento.

Já os profissionais de saúde, de lares ou outras instituições começam a receber a vacina a partir de 25 de setembro.