Covid-19: Portugal recebe até ao fim do mês um milhão de doses da nova vacina

Portugal recebeu esta segunda-feira mais de meio milhão de novas vacinas contra a covid-19 e até ao final do mês contará com um milhão. A vacina aprovada pela Autoridade Europeia do Medicamento pretende combater as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, dominante em Portugal.

A nova vacina da Pfizer contra a covid-19, desenvolvida especificamente para combater as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, foi aprovada pela Autoridade Europeia do Medicamento (EMA) na passada segunda-feira. Chegam agora a Portugal meio milhão de doses, e na próxima semana chegarão mais meio milhão. Nos próximos meses, e de acordo com o Infarmed, estão previstas mais entregas para além destas.

A linhagem BA.5 é dominante em Portugal desde maio, sendo responsável por 95,1% dos contágios registados. No mesmo período, 4,5% do total de doentes foi infetado pela BA.4. Agora, a vacina que chega ao país é recomendada para pessoas a partir dos 12 anos, e como dose de reforço.

Para além desta, a EMA já tinha aprovado duas outras vacinas para a linhagem BA.1, que em Portugal são já utilizadas como dose de reforço de outono e inverno.

O trabalho de combate à proliferação do vírus continua, e a União Europeia tem como objetivo disponibilizar aos diferentes Estados-membros variadas vacinas, com o intuito de dar resposta às campanhas de vacinação.

As diferentes vacinas adaptadas que têm surgido estão autorizadas apenas para pessoas com mais de 12 anos, e a EMA, juntamente com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, recomendam como prioridade o reforço de pessoas de maior risco.