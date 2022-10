A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou, esta sexta-feira, o boletim epidemiológico, dando conta de que Portugal registou 7.753 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 47 mortes associadas à covid-19 e um ligeiro aumento dos internamentos.

Em relação à semana anterior, registaram-se mais 489 casos de infeção, verificando-se o mesmo número de mortes nos dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar, e tendo em conta que a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório, o boletim indica que, no início da semana estavam internadas 478 pessoas, mais 13 do que no mesmo dia da semana anterior, com 35 doentes em unidades de cuidados intensivos (mais três).

Mais de mil novos casos só na região Centro

Apesar de o maior número de casos ter sido registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (2.567), em comparação com a semana anterior houve uma diminuição (menos 47). O mesmo sucedeu a Norte, com mais 1.649 casos (menos 208), no Alentejo, 267 (menos 30), Açores (250, menos 93), e na Madeira (587, menos 211).

Em sentido inverso encontra-se a região Centro, com 2.088 novos casos de infeção (mais 1.045 do que na semana anterior), e o Algarve, que reportou 345 novos casos (mais 33).

Rt a subir

A subida é ligeira, mas confirma-se. O índice de transmissibilidade (Rt) subiu de 0,98 na semana passada para 1, ou seja, acima da previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) durante a semana e que indica um valor médio de 0,98.

Por regiões, o INSA indicava os seguintes valores: 0,89 na região Norte, 1,14 na região Centro, 0,96 na região Lisboa e Vale do Tejo, 0,89 na região Alentejo, 0,90 na região Algarve, 1,07 na região autónoma dos Açores e 1,24 na região autónoma da Madeira.