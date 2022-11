Vacinação contra a covid-19 a partir dos 50 anos vai avançar em breve

Numa entrevista ao jornal Público , Margarida Tavares explica que a estratégia da Direção-Geral da Saúde (DGS) "foi mais cautelosa" - o plano era o de vacinar apenas as pessoas a partir dos 60 anos até dezembro -- porque as autoridades queriam concentrar-se nas classes etárias de maior risco, mas que, em breve, a idade para a vacinação vai baixar para os 50 anos.

Sobre o inverno, reconhece que "não vai ser fácil", com a circulação, em simultâneo, do vírus que provoca a covid-19, do da gripe e do vírus sincicial respiratório.

"Como infecciologista, sabia que, volvido algum tempo, estaríamos a assistir a uma dinâmica dos vírus respiratórios que foi totalmente alterada e não me surpreende nada que o vírus sincicial respiratório se tenha antecipado e que os casos de gripe sejam mais precoces", afirma.

Plano de contingência para o inverno

A secretária de Estado fala ainda do plano de contingência para o inverno que o Governo está a preparar e, quanto à reunião de peritos agendada para sexta-feira no Infarmed, diz que "vai ser apenas um momento de reflexão e transparência", não devendo ser tomadas novas medidas de contenção.

Contudo, alerta que as máscaras "não desapareceram" e que são "altamente recomendadas para as pessoas que têm sintomas respiratórios, quando estão próximas de outras pessoas". "Vamos recomendá-las vivamente nos espaços fechados. Eventualmente, vamos fazer recomendações mais apertadas para os transportes públicos, por exemplo", revela.

Ministro admite criar Unidades de Saúde Familiar temporárias

Depois de o ministro Manuel Pizarro ter esta semana admitido criar Unidades de Saúde Familiar (USF) modelo C temporárias para responder à falta de médicos de família, uma possibilidade que o Bloco de Esquerda considerou ser a "privatização" dos cuidados primários de saúde, Margarida Tavares admite que a "constituição de cooperativas de médicos poderá ser uma resposta" para algumas regiões.

"Em algumas regiões do país, até por períodos limitados de tempo, a constituição de cooperativas de médicos poderá ser uma resposta, por exemplo, com médicos reformados", afirma.

Contudo, a governante diz que "será uma possibilidade remota, localizada no tempo e no espaço e ponderada caso a caso", insistindo: "Não nos passa pela cabeça privatizar os cuidados de saúde primários".

Sobre os programas prioritários da DGS, refere que "precisam de ser reforçados" e reconhece a falta de meios da Direção-Geral da Saúde, lembrando que a estrutura também "está muito pesada e difícil de gerir".

A este propósito, a secretária de Estado da Promoção da Saúde adianta que será criada uma nova estrutura, dentro do Ministério da Saúde," para "reorganizar a promoção da saúde e dar-lhe o devido espaço, recursos e meios e uma visão moderna da saúde".

A governante acrescenta ainda que o Governo tenciona ir mais longe na legislação do tabaco e que quer "regulamentar melhor a questão do fumo em espaços fechados".