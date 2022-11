Polícia chinesa cerca Pequim para impedir protestos

Viaturas policiais e patrulhas em grande número, associadas à rede de câmaras de vigilância, foi a forma como as autoridades de Pequim conseguiram impedir esta segunda-feira qualquer nova manifestação contra as restrições de combate à pandemia de covid-19.

No domingo à noite, centenas de pessoas, sobretudo entre os 18 e os 35 anos, realizaram uma manifestação - coisa muito incomum em Pequim - nas margens do canal de Liangma, um local ladeado de árvores, onde as pessoas habitualmente passeiam.